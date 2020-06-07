‘Salon salomanje' evler geri geliyor!

Pandemi konut piyasasında dengeleri değiştirirken, sektörde talep de geniş balkonlu, büyük metrekareli evlere kaydı. Yeni dönemle birlikte sektörde ‘salon salomanje’ trendinin yeniden gündeme geleceğini vurgulayan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyası kapsamında bulunan Evora Denizli projesinin koronavirüs sonrası dönemde aranan özelliklere sahip bir proje olduğuna dikkat çekti. Durbakayım, “Özellikle yalı, köşk gibi büyük evlerde evin salonunda çift açılır doğramayla ayrılan yemek odası Evora Denizli’yle yeniden hayat bulacak” dedi.

%10 İNDİRİM, %5 PEŞİNAT

Emlak Konut GYO’nun hasılat paylaşım modeliyle hayata geçirilen Evora Denizli projesinde taksit ödemeye başlamadan ev sahibi olmanın mümkün olduğuna dikkat çeken Durbakayım, “Taksit ödemelerine 3’üncü yıldan itibaren başlanabilecek. Ayrıca yüzde 10 indirim var. Peşinatın sadece yüzde 5inin ilk etapta ödeneceği kampanyayla geriye kalan yüzde 15’lik kısım ise 24 ay sonra ara ödeme şeklinde ödemek mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

Uzun vadeli tasarruf fırsatı

Kampanyayı değerlendiren Umut Durbakayım “Yeni normal hayata başladığımız bu günlerde, ertelenen konut ihtiyaçlarının da normale dönmesini sağlayacak bir kampanyayla üzerimize düşen görevi yapıyoruz” dedi. Pandemi nedeniyle yavaşlayan ekonomi ve buna bağlı kısa vadeli ödeme güçlüğünü göz önünde bulundurulduğunu ifade eden Durbakayım, “Başlattığımız kampanya hem konut ihtiyacı olanların talebini hem de tasarruflarını riskli yatırım araçlarda değerlendirmek istemeyen yatırımcıları hedefliyor. Hatta bu kampanya, çok az birikimi olanlara, uzun vadeli tasarruf imkanı sunuyor” açıklamasını yaptı.

PROJEDE 1500 LÜKS EV VAR



EVORA Denizli projesi 2 eğitim, 2 ticaret ve 6 konut olmak üzere toplam 10 ayrı parselden oluşuyor. Toplam büyüklüğü 115,291 bin metrekare olan arsa üzerine yükselen Evora Denizli projesinde yaklaşık 1.500 lüks konut, özel eğitim kurumu, bir devlet okulu, temel ve sosyal ihtiyaçların karşılanacağı ticari üniteler yer alıyor.