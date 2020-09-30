'Salgına rağmen pes etmeyen çiftçimize teşekkürler'

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 68. Olağan Mali Genel Kurulu Konya Şeker Fabrikası’nda yapıldı. Genel Kurul’da konuşan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 2’nci çeyrek büyüme rakamlarına göre büyüyen tek sektörün tarım sektörü olduğunu hatırlattığı konuşmasına ‘kahramanlar’ olarak nitelediği çiftçilere salgının yorduğu ülke ekonomisinin surlarının gıda tarafında gedik açtırmadıkları için teşekkür ederek başladı. Pandemi sürecinde gıdada kendine yeterliğin öneminin bir kez daha yaşanan hadiselerle teyit edildiğini söyleyen Başkan Konuk “Gıda ihtiyacının karşılanması için birileri tarlada tapanda uğraşacak, ahırda, merada çalışacak ki 83 milyon açlık çekmeyecek, aç kalmayacak. Birilerinin çalışması yeterli mi? O da yetmez. Tarlada çalışanın motivasyonu tam olacak, çiftçinin umudu diri olacak” dedi.

TÜRK ÇİFTÇİSİ MEVCUTLA YETİNECEK KADAR ZENGİN DEĞİL



Kötü komşunun insanı ev sahibi yaptığını kaydeden Konuk, şunları söyledi: “Lamborghini’yi bilirsiniz. Kiminiz traktör markası olarak, kiminiz dünyanın en pahalı spor arabası olarak. Feruccio Lombarghini bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Makinalara meraklı olduğu için meslek lisesi okumuş. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, kurduğu atölyede tarım aletleri, makineleri üretmeye başlamış. Sonra da traktör. Ürettiklerinden para kazanınca da kendisine Ferrari marka bir spor araba almış. Yarışlara meraklı olan Lomborghini’nin Ferrari’lerinin sayısı önce 2’ye sonra 3’e çıkmış. Ancak 3 arabasının da debriyaj sistemi sürekli arızalanıyormuş. Arabaların sürekli tamirden çıkmaması üzerine kendisi işe el atmış ve ürettiği traktörlerin debriyajlarını örnek alarak arabasının sorununu çözmüş. Sorunu ve çözümünü anlatmak için Enzo Ferrari ile görüşmek istemiş. Kapıda 2 saat bekletilmesine de sinirlenen Lamborghini, Enzo Ferrari’ye “Ürettiğiniz arabalar berbat” diyerek şikâyetini anlatmış.”

‘PANCAR KULLANIN’



“Ferrari de cevaben ‘Siz ancak traktör sürersiniz, bir Ferrariyi asla düzgün kullanamazsınız’ diyerek sürücü hatası imasında bulunmuş. Aldığı cevap, gördüğü tavırla hırslanan Lamborghini, ürettiği traktörlerin parçalarının bazılarını değiştirip, tasarımını yapıp ilk spor arabasını el işçiliğiyle üretti. Bugün lüks spor araba pazarının en çok satanlarından biri. Ben de diyorum ki, debriyaj sıkıntılı. Gelin pancar şekeri kullanın. Bir pancar şekeri kullanırlarsa 3 başka tatlandırıcı kullanılıyor. Sen tarhanadan anlarsın, çikolatayı, gofreti, keki, limonatayı, gazlı içeceği bilmezsin diyorlar. Biz de kendi göbeğimizi kendimiz kesmek için bir yola çıktık, inşallah bunda da hedefimize ulaşacağız. Ulaşmak zorundayız. Çünkü Türk çiftçisi Konya çiftçisi olarak biz mevcutla yetinecek kadar zengin değiliz. Daha da önemlisi guguk kuşlarını beslemekten bıktık.”

‘ÇELMELERDEN KURTULACAĞIZ DİYE ÖNÜMÜZE BAKAMIYORUZ’



Başkan Recep Konuk, bir yandan üreticinin işini büyütmeye çalışırken diğer yandan da içerden dışardan gelen art niyetli saldırıları önlemek için efor sarf ettiklerini vurgulayarak konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Hamala sormuşlar var mı bir sıkıntın, diye. Sırtımdaki yük ağır gelmiyor da şu omuz atanlar, çelme takanlar olmasa daha çok sefer yapacağım, daha çok yük taşıyacağım, demiş. Bizim ki de o hesap, çelmelerden kurtulacağız diye bazen önümüze bakamıyoruz. Önümüze bakmaya fırsat bulduğumuzda da şunları yapıyoruz, yapmışız. Buranın aldığı her ürün kaleminin, guguk kuşlarından kurtarabildiklerimiz olduğunu sakın unutmayın. İnşallah her ürünü kurtaracağız. Çünkü biz daha çoğunu istiyoruz ve yapabileceğimizi de biliyoruz.”

‘GUGUK KUŞLARI HEP DAHA ÇOK PAY İSTİYOR’



Önce domates üreticisinin sonra da patates üreticisinin benzer bir durumla karşılaştığını belirten Recep Konuk şunları söyledi: “Domates hasadı başlayınca Balıkesir, Bursa tarafından feryatlar yükselmeye başladı. Salça fabrikaları sözleşmeli ektirdikleri domatesin alımını kesti. Niye? Daha ucuza almak için. Tam domatesi anlamaya çalışırken patateste de aynı sorun ortaya çıktı. Çiftçi sözleşme yapmış. Karşı taraf 1-2 ton almış gerisinden vazgeçmiş. Sorun ne? Guguk kuşları kendilerine daha çok pay istiyor. Sorun bu. Guguk kuşu, kumrudan, kargadan, yaban güvercininden büyükçe bir kuş. Ama yumurtası serçe, sığırcık yumurtası kadar. Kuşlar aleminin en düzenbaz kuşu. Benim ve benim gibi milyonlarca çiftçinin devletimizden istirhamı, lütfen bize guguk kuşlarını besletmeyin. Guguk kuşlarını yuvamızdan uzak tutacak tedbirleri alın. Guguk kuşlarının Konya’daki çiftçinin yuvasına yumurtalarını bırakmasını önlemeye çalışıyoruz. Neyle? Yaptığımız yatırımlarla.”

TÜRKİYE’DE FİYATI EN AZ ARTAN ÜRÜN ŞEKER PANCARI



Şeker fiyatlarının Ocak 2016 ile Ağustos 2020 arasında kümülatif enflasyon oranının yarısından az arttığını, bu dönemde Türkiye’de fiyatı en az artan ürünün pancar şekeri olduğunu söyleyen Başkan Konuk, buna karşılık şekerin ana girdi olarak kullanıldığı ürünlerin hiçbirinin fiyatının enflasyon oranının altında kalmadığını vurguladı. Konuşmasında bu tür konjonktürel bozulmalar karşısında üreticinin şeker pancarı ve diğer tarımsal ürünleri üretmeye devam edebilmesi için fiyat oynaklığının daha az yaşandığı katma değerli mamul ürün üretimi ile markalaşma çalışmalarına 2008 yılında başladıklarını hatırlatan Başkan Recep Konuk, çikolata ve fındık kreması üretimine başladıklarında kendilerini yoldan döndürmek, kooperatif üyeleri arasına nifak tohumları ekmek isteyenler çıktığını söyledi.