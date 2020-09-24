Salgına rağmen boş kalmadı: Tarihi mekanları 3 milyondan fazla kişi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle haziran başına kadar kapalı olan müze ve ören yerlerini Haziran-Ağustos döneminde 3 milyon 10 bin kişi ziyaret etti.

AA'da yer alan habere göre, yabancı turistler, müzelerden daha çok ören yerlerine gitmeyi tercih ederken, en çok ziyaret edilen yer 233 bin 185 kişiyle UNESCO Dünya Mirası Listesindeki Denizli Hierapolis Pamukkale Ören Yeri oldu.

Konya Mevlana Müzesi ise, 198 bin 490 kişiyle en çok ziyaret edilenler listesinde ikinci sırada yer aldı.

Yazın en çok ziyaret edilen tarihi mekanlar listesinde ilk 10 sırada 6 ören yeri, 4 müze yer aldı.

ANTALYA İLK SIRADA

Eski Çağ'ın, üç ayrı limana sahip ticaret kenti Antalya Phaselis Ören Yeri de yaz aylarında en fazla ziyaretçi çeken tarihi mekanların başında geldi. Antalya Phaselis Ören Yeri, 128 bin 673 kişiyi ağırladı.

"Yüksek dağ" anlamına gelen ve "sönmeyen ateşin kenti" olarak da nitelendirilen Antalya Olympos Ören Yeri, listede dördüncü oldu. "Kaptan Eudomus'un Lahdi" başta olmak üzere tarihi pek çok mirası barındıran Antalya Olympos Ören Yeri, 124 bin 616 kişiye kapılarını açtı.

En çok ziyaret edilen ören yeri ve müzeler listesinde beşinci sırada bulunan İzmir Efes Ören Yeri'ni ise 124 bin 358 kişi gezdi.