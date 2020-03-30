'Sakin şehirler ve genç turiste odaklanılacak'

ÖZGÜL ÖZTÜRK



Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Koronavirüs nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybederken, dünya ekonomisi de tepetaklak oldu. Uzmanlar salgından en çok etkilenen sektörlerin başında yer alan turizmin önümüzdeki süreçte 1 trilyon dolarlık kayba uğrayacağını ifade ediyor. Koronavirüsünün tatil alışkanlıklarını da kökünden değiştireceğine dikkat çeken Troya Turizm’in sahibi Oğuz Zengin, “Eskiden Türkiye’ye gelen Avrupalı turistler emeklilik çağı gelmiş üst yaş grubuydu. Ama virüsle birlikte bu kesim seyahat riskini almayıp ülkelerinde kalacak, gençler ise seyahat devam edecek. İnsanlar hijyen kuralları gereği kalabalık şehirler yerine sakin şehirlere yönelecek” diyor.

6 AY SONRASI PLANLANMALI



Türk turizm sektörünün de bu yeni döneme hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Zengin şunları kaydetti: “Şu anda virüs dolayısıyla acentelerin çoğu faaliyetlerini durdurdu. Otellerin çoğu kapattı. Bu virüs dünyadaki bütün alışkanlıkları değiştirecek. Bizim 6 ay sonrası için, Turizm Bakanlığı, acenteler ve oteller olarak birlik olup dünyadaki yeni turizm alışkanlıklarına uygun yeni bir planlama yapmamız gerekiyor. Örneğin herşey dahil turizm yerine küçük ve konsept turlar ön plana çıkarılabilir. Ayrıca acenteler gençlere yönelik daha fazla ve cazip tur programları hazırlayabilir. Bu süreci Türk turizmi iyi değerlendirmeli.”

PRİM AFFI BEKLENİYOR



Türkiye’de TÜRSAB’a kayıtlı 12 bin seyahat acentesi ve yaklaşık 60 bin seyahat acentesi çalışanı olduğuna dikkat çeken Oğuz Zengin, bu dönemde turizm firmalarının ayakta kalması ve istihdamda azalma olmaması için bir takım iyileştirmeler yapılması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’nin en başından beri koronavirüsle mücadele sürecini iyi yönettiğini vurgulayan Zengin, “Sektör için kısa dönemli ödenek ve uçuçlarda KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi önemli ama, sektörün esas beklentisi SGK primi ve muhtasar beyannamesinden 6 aylığına muaf tutulmak. Aksi halde 6 ay sonra bu zarar bizim cebimizden çıkacak” dedi.

AÇIK BÜFE UYGULAMASI KALKIYOR



Öte yandan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) da koronavirüs salgını sonrasında turizm sektöründe yapılacak değişikliklerle ilgili otellere geçtiğimiz günlerde çeşitli tavsiyelerde bulunmuştu. TÜROB’dan üye otellere gönderilen yazıda, “Tüm otellerde ve restoranlarda ‘açık büfe’ uygulamasının kaldırılarak yerine ‘kahvaltı tabağı ve set menü’ uygulamasına geçilmesini öneriyoruz” ifadesi yer aldı.