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  3. Sakal modası ünlü markayı 8 milyar dolar zarara uğrattı

Sakal modası ünlü markayı 8 milyar dolar zarara uğrattı

Sakal modası ünlü markayı 8 milyar dolar zarara uğrattı

Son yılların erkek modasında etkili olan sakal akımı ekonomiyi de etkiledi. Bu moda ile birlikte dizi ve filmlerde tercih edilen sakal imajı, ünlü tıraş bıçağı markası Gillette'i de etkiledi. Televizyon ve sinema sayesinde gençler arasında hızla yayılan sakal tutkusu, 118 yıllık markayı 8 milyar dolardan fazla zarara uğrattı.

P&G yetkilisi Jon Moeller, "Sakal tıraşına rağbetin azalması doğal olarak tıraş bıçakları ve traş sonrası bakım ürün satışlarımızı olumsuz etkiledi” dedi.

Televizyon ve sinemada etkili olan sakal modası gençler arasında da hızla yayılınca dünya devi bu durumdan etkilendi. Dünyanın en büyük perakende satış şirketi Procter&Gamble (P&G)çatısı altındaki Gillette markası, gençlerin jiletten vazgeçerek sakal bırakmasından dolayı 8 milyar dolar zarara uğradı.

KÖPÜK-JEL-BALSAM SATIŞLARI DÜŞTÜ

118 yıllık markayı 2005'te 57 milyar dolara satın alan P&G yetkilisi Jon Moeller, "Sakal tıraşlarına rağbetin azalması doğal olarak tıraş bıçakları, köpük, jel ve traş sonrası balsam gibi ürün satışlarımızı de olumsuz etkiledi” dedi.

5 GENÇTEN 4'Ü SAKALLI

Dünyaca ünlü markadaki dev kaybı değerlendiren ABD basınında "Jake Gyllenhaal, Drake ve daha birçok ünlünün artık kirli sakalı var. Gençler ayrıca iş yerinde ciddi gözükmek için de sakal bırakıyor. Artık dünya genelinde neredeyse her 5 gençten 4'ü sakal bırakıyor. Bebek yüzlü Leonardo Di Caprio ve Brad Pitt modası artık geride kaldı" yorumları yapıldı.

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