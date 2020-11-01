Sahneyi dijitale taşıdı, sanatçılara ek gelir doğdu

Girişimci Çağrı Bozay, canlı müzik yayınlarının durdurulduğu pandemi döneminde sanatçılara ilaç gibi gelecek bir uygulamaya imza attı. Tamamen Türk yazılımcılar tarafından 6 aylık sürede geliştirilen dijital sahne sanatları platformu Musixen’le sanatçılar dijital ortamda canlı konser verip ek gelir elde edebiliyor. Yeteneğine güvenen tüm müzisyenleri, vokalleri ve DJ’leri keşfedilme yolunda destekleyen ve performanslarından maddi kazanç elde etmelerini sağlayan uygulama, müzikseverler için de ev konforunda konser izleme zevki sunuyor.

3.5 AYDA 60 BİN KULLANICI



Müzik sektöründe yeni bir ekosistem yaratmak üzere yola çıktıklarını anlatan Bozay, “Sanatçılar artık sadece fiziki mekanlarda değil, dijital ortamda da olmak zorundalar. Musixen’in amacı da bu. Şu anda Evrencan Gündüz’den Fikret Dedeoğlu’na Serkan Aydın’dan Serkan Çevik’e kadar 500 yetenekli sanatçı Musixen üzerinden canlı performans sergilemeye başladı. İOS ve Anroid marketlerinden ücretsiz indirilebilen uygulamamızı 3.5 ayda 60 bin kişi indirdi” dedi.

GLOBAL FONLARDAN YATIRIM TEKLİFLERİ VAR



Çağrı Bozay’ın bugüne kadar yaklaşık 200 bin dolar yatırım yaptığı Musixen, özellikle canlı müzik ve müzik yayınlarının durdurulduğu pandemi döneminde ciddi yükselişe geçti. Musixen Kids ve Musixen Tiyatro kategorilerini de yakın zamanda kullanıcılarıyla buluşturacak platform, ‘Adile Naşit’le Uykudan Önce’, ‘Barış Manço ile 7’den 77’ye’ gibi toplumda yer etmiş 90’ların ruhunu dijital ortama taşımayı planlıyor.

DÜNYAYA AÇILACAK



Global hedeflerini gerçekleştirmek için kısa bir süre önce bir yatırım turuna çıktıklarını açıklayan Bozay, “Yerli ve yabancı pekçok yatırımcıdan ortaklık teklifleri alıyoruz. Önümüzdeki 6 ay içinde güzel haberler alacağımıza inanıyoruz” dedi. Bozay’ın hayali ise Musixen’i dünyada bilinen müzik platformlarından biri haline dönüştürmek.

SAATTE ORTALAMA 200 LİRA KAZANÇ



Youtube ve Spotify gibi global içerik üreticilerinden farklı olarak sadece eğlence ve müzik kategorisinde içeriklerin yer aldığı Musixen’e üye olmak isteyenler, maksimum 4 dakikalık videolarını çekip platforma gönderiyor. Deneyimli sanatçılardan oluşan bir komitenin değerlendirmesinden geçen bu videolar beğenilirse sanatçılar uygulamaya dahil oluyor. Uygulama üzerinde canlı performans sergileyen sanatçılara dinleyiciler konser esnasında isterlerse hediyeler alıp gönderebiliyor, başına gül yaprakları dökebiliyor, tabak, çanak kırabiliyor ve ya şampanya açtırabiliyor. Elmas isimli sanal paralarla satın alınabilen bu hediyeler, sanatçılara gelir olarak yansıyor. Musixen sahnesinde canlı performans sergileyen sanatçılar saatte ortalama 200 TL para kazanabiliyor.