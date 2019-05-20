Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları nedir? Uzman erbaş alımı yapılacak

Uzman erbaş alımı başvuruları 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları nedir? Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Başvurular; 13 Mayıs 2019 saat 14:00’de başlayıp, 23 Mayıs 2019 saat 11:00’de sona erecek. Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabilecektir. Alım süresince her türlü duyuru www.sg.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adayların alım takvimine göre duyuruları takip etmeleri gerekiyor. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 13 Mayıs'ta başlayan başvurular 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını "https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirebilecek.

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

En az lise mezunu olmak,

2019 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (13 Mayıs 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-15’de yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR DÇDN NDTELDK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 13-23 Mayıs 2019 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Dnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

b. Başvurular; 13 Mayıs 2019 saat 14:00’de başlayıp, 23 Mayıs 2019 saat 11:00’de sona erecektir. Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabilecektir. Bu durum, www.sg.gov.tr internet adresinden bilahare belirtilecektir.

c. Adaylar internet üzerinden başvurularını yaparken; (1) Askerlik görevini tamamlayanlar terhis belgesini (Askerlik sınıf/branş/ihtisası ile başvuranlar için; üzerinde terhis tarihi ve sınıf/branş/ihtisasının açık ismi mutlaka yazılı olacaktır), (e-devlet üzerinden alınan askerlik durum belgesinde adayın sınıfı/branşı/ihtisası yer almadığından, askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre adayın uygunluğu tespit edilememekte ve bu adayların başvurusu değerlendirilememektedir.)

(2) Askerlik görevini yapmakta olanlar veya sözleşmeli erler bağlı olduğu birliğinden alacağı görev yeri yazısını (sınıf/branş/ihtisasının açık ismini belirtir şekilde) (sözleşmeli erler için örnek yazı sayfa-17, askerlik görevini yapmakta olanlar için örnek yazı sayfa-18), okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek sisteme yükleyeceklerdir. Sistemde görünmeyen/okunmayan belge sahiplerinin başvuruları değerlendirilemeyeceğinden geçersiz sayılacaktır.

ç. Adayların beyan ettiği/sisteme yüklediği belgelerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri iptal edilecektir (Atamaları yapılmış olsa dâhi). Bu husustaki hukuki sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.

d. İnternet dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

e. Alım süresince her türlü duyuru www.sg.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylar alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. www.sg.gov.tr internet adresinden yapılacak duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır.