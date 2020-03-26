Sağlıkta KOBİ'lere yerli üretim desteği geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için 100 milyar liralık bir kaynağı devreye alan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nin ardından, reel sektöre destek olmak amacıyla bakanlıklar da eşgüdüm içerisinde çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilgili kuruluşu olan KOSGEB vasıtasıyla üç ayaklı bir planı devreye soktu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek vereceklerini belirterek “Bunun 4 milyon 200 bin TL’si geri ödemeli olacak” dedi.

FIRSATÇIYA GEÇİT YOK



Varank “Ayrıca KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz” dedi. Piyasalardaki tüm gelişmeleri yakından izlediklerini kaydeden Varank, “Kovid-19’un tüm dünyaya yayılmasının ardından listeye eklediğimiz ürünlerde doğal olarak bir talep oluştu. Talebi karşılamak için üreticilerle yani işletmelerle ve KOBİ’lerle temasa geçtik. Vereceğimiz desteklerle bu ürünlerdeki artan talebin karşılanmasına katkı sağlayacağız. Malesef bazı fırsatçıların ortaya çıkardığı spekülasyonların da önüne geçeceğiz” dedi. Varank, başvuruları almaya başladıklarını söyleyerek, “Olağanüstü süreçten geçtiğimizi şu dönemde, KOSGEB kurulları normalden daha hızlı bir şekilde karar alıp, desteklenecek projeleri kısa zamanda belirleyecek. Ödemeler ivedilikle yapılacak” dedi.

KORUYACAĞIZ



Bakan Varank, Türkiye´nin koronavirüs salgın riskine karşı ilk reaksiyon gösteren ülkelerden biri olduğunu, bakanlık olarak da virüsün Çin sınırlarındayken alacakları önlemleri masaya yatırmaya başladıklarını vurguladı. Bakan Varank “İşletmelerimiz, hızla yayılan bu salgından elbette etkileniyorlar. KOBİ´lerimizi korumak için yapılması gerekenleri biliyoruz, bunları da uygulamaya başladık. Bu süreçte ve dünyada bu salgının etkileri ortadan kalktıktan sonra üretimde sürekliliği sağlamak için elimizdeki tüm enstrümanları kullanmaya devam edeceğiz” dedi.