Sağlıkçıya 'alo' desteği

EVDE HAYAT VAR SLOGANIYLA ÇIKTI



Koronavirüse karşı “Evde Hayat Var” sloganını dillendiren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “Biz evdeyken bize hizmet vermek için canla başla mücadele eden sağlık sektöründe görevli Turkcell’lilerin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlamak için çalışmalarımıza başladık” dedi. Erkan, mobil şebekede taşıdığımız günlük data miktarının bu dönemde 500 terabaytı geçtiğini belirtti.

İKİ KATINA YÜKSELTTİK



Erkan “Şebekemizdeki toplam internet trafiğinde yüzde 30’luk bir artış söz konusu. Hatta sabit şebekemizde bazı saatlerde yüzde 80’lik artış olduğunu görüyoruz. EBA web sitesine olan erişim kapasitesini 2 katına yükselttik. EBA web sitesinde 3. parti tedarikçiye olan ara bağlantı kapasitesini ise 5 katına çıkardık” dedi.

10 GÜNDE 100 BİN BAĞLANTI YAPILDI



Kamu çalışanlarına yönelik destek paketini düzenlediği online basın toplantısıyla duyuran Türk Telekom CEO’su Ümit Önal da Türk Telekom hattı olan sağlık sektörü çalışanlarının hattına 5GB internet ve 500 dk konuşmanın ücretsiz olarak yükleneceğini söyledi. Toplantıda verilen bilgilere göre koronavirüs nedeniyle internet trafiği yüzde 30 artarken son 10 günde 100 bin yeni internet bağlantısı gerçekleştirildi.

EBA’DA BAŞARI SAĞLANDI



Önal “Her koşulda iletişim ağının ayakta kalması gerektiğinin bilinci ile kesintisiz iletişimi sağlamak adına Türkiye’nin telekom sektörünün lideri olarak üzerimize düşeni büyük bir özveri ile yapıyoruz” dedi. Önal “EBA uygulaması önceki gün itibari ile devreye alındı ve öğrencilerimizin eğitim içeriklerine sorunsuz bir şekilde erişim sağlayabilmesi için kapasitelerimizi önemli ölçüde arttırarak birtakım tedbirler aldık. Bu sayede EBA’nın ilk gününü, yaşanan trafik yoğunluğuna rağmen hiçbir altyapı sorunu yaşamadan başarıyla geride bıraktık” diye konuştu.

5 GB İNTERNET 500 DK KONUŞMA



Vodafone, koronavirüsle mücadele kapsamında, kamu sağlık sektöründe görevli müşterilerinin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlayacak.

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, “Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Virüsle mücadelede hepimize önemli görevler düşüyor” dedi.

BERABERLİK ŞART



Deegan “Toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Vodafone olarak, hayatlarını bizim için riske atan kamu sağlık çalışanlarının yanındayız. Kamu sağlık sektöründe görevli müşterilerimizin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlayacağız. Bu mücadeleyi hep birlikte ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz” dedi.