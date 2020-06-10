Sağlık turizminde ‘deniz yolu' açıldı

Hastalarla refakatçileri artık Mersin Taşucu Limanı ve Sakarya Karasu Limanı’ndan da ülkeye girebilecek. Havayolu giriş noktalarına İzmir Adnan Menderes ve Adana Havalimanları da katılacak. Hastanelerde, bilgisayarlı tomografi, MR, ve 3. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunması şartı aranmayacak.