10 Haziran 2020 Çarşamba 03:43 | Son Güncelleme:
Sağlık turizminde ‘deniz yolu' açıldı
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 Valiliğe ve USHAŞ'a, sağlık turizmi kapsamında yurtdışından gelecek hasta ve yakınlarına yönelik tedbirleri içeren yeni bir yazı gönderdi.
Hastalarla refakatçileri artık Mersin Taşucu Limanı ve Sakarya Karasu Limanı’ndan da ülkeye girebilecek. Havayolu giriş noktalarına İzmir Adnan Menderes ve Adana Havalimanları da katılacak. Hastanelerde, bilgisayarlı tomografi, MR, ve 3. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunması şartı aranmayacak.