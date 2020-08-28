Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3626
  • 8,7242
  • 456.43
  • 1108.93
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Sağlık turizmi atağa kalkacak
28 Ağustos 2020 Cuma 01:37 | Son Güncelleme:

Sağlık turizmi atağa kalkacak

Sağlık turizmi atağa kalkacak

Pandemi öncesinde 3 milyar dolar büyüklüğe sahip olan Türkiye sağlık turizmi normalleşme süreciyle yeniden canlanmaya başladı.

İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya, Belçika, Ukrayna ve İskandinav ülkelerinden hastalar Türkiye’ye gelip operasyonlarını olmaya başladı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyonu Üyesi ve Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Servet Terziler, Covid-19 salgınını dünyada en iyi yöneten ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, “Pandemiyi kontrol altında tutabilirsek ve Avrupa’da ve yakın coğrafyada vakaların stabil rakamlarda kalması halinde yıl sonunda, salgın öncesi toplam sağlık turizmi gelirinin yarısını elde ederiz” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan heyecanlandıran paylaşım
ABD Başkanı Trump'tan 'NBA' açıklaması: Siyasi bir örgüt haline geldi!
İletişim Başkanı Altun'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' açıklaması
'Şike kumpası' davasıyla ilgili karar! Trabzonspor, Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecek
Trump'ın kararı sonrası Walmart ve Microsoft'tan TikTok hamlesi... İş birliği yapacaklar!
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Sultangazi'de fabrikada patlama

Sultangazi'de fabrikada patlama

Uzmanlar uyarıyor! Hastalara tarhana çorbası içirmeyin

Uzmanlar uyarıyor! Hastalara tarhana çorbası içirmeyin

Emniyete yeni birim: Doğa ve hayvan polisi göreve başladı

Emniyete yeni birim: Doğa ve hayvan polisi göreve başladı