Sağlık turizmi atağa kalkacak

İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya, Belçika, Ukrayna ve İskandinav ülkelerinden hastalar Türkiye’ye gelip operasyonlarını olmaya başladı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyonu Üyesi ve Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Servet Terziler, Covid-19 salgınını dünyada en iyi yöneten ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, “Pandemiyi kontrol altında tutabilirsek ve Avrupa’da ve yakın coğrafyada vakaların stabil rakamlarda kalması halinde yıl sonunda, salgın öncesi toplam sağlık turizmi gelirinin yarısını elde ederiz” diye konuştu.