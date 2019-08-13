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  3. Sağlık turistinin harcaması 2 bin doların üzerinde

Sağlık turistinin harcaması 2 bin doların üzerinde

Sağlık turistinin harcaması 2 bin doların üzerinde

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya sağlık turizmi için en çok Azerbaycan, Almanya, İngiltere, Gürcistan ve İran'dan turist geldiğini söyledi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya "Geçen yıl Türkiye'ye sağlık ve tedavi amacıyla gelen 551 bin 748 ziyaretçi, kişi başı ortalama 2 bin 13 dolar seviyesinde harcama gerçekleştirdi." dedi.

Bağlıkaya "Ülkemize sağlık turizmi kapsamında en çok turist Azerbaycan, Almanya, İngiltere, Gürcistan ve İran'dan geliyor. Edindiğimiz bilgilere göre kadınlar özellikle bölgesel yağ alma operasyonları diye tabir edilen liposuction, burun estetiği, farklı estetik ameliyatları için taleplerle geliyor. Erkeklerde ise saç ekimi ön plana çıkıyor." dedi.

AA

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