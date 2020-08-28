Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3322
  • 8,7254
  • 460.622
  • 1109.74
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
28 Ağustos 2020 Cuma 11:50 | Son Güncelleme:

Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı

Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
AA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, sağlık çalışanlarının toplu taşıma hizmetleri ve kamuya ait sosyal tesislerden yıl sonuna kadar yararlanma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı.

Başkan Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin ücretsiz ulaşım ve kamuya ait sosyal tesislerden yararlanma hakkı uzatıldı.

ULAŞIM 31 ARALIK'A KADAR ÜCRETSİZ

AA'da yer alan haberde karar kapsamında, sağlık personeli, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık'a kadar ücretsiz yararlanabilecek.

KAMUYA AİT SOSYAL TESİSLERDE ÜCRETSİZ KALINABİLECEK

Ayrıca sağlık personelinden, mesai kaybını önlemek, zaman tasarrufu sağlamak ve yapılacak çağrılara süratle icabet etmek amacıyla görevli olduğu sağlık kuruluşuna yakın bulunan kamu sosyal tesislerinden yararlanmak isteyenler ile görevli olduğu sağlık kuruluşundan başka bir yere görevlendirilenler, söz konusu tarihe kadar kamuya ait sosyal tesislerde de ücretsiz kalabilecek.

Japonya Başbakanı resmen istifa etti!
İmdada Acun Ilıcalı yetişti! Transfer görüşmeleri resmen başladı
Sağlık çalışanları dikkat: Yıl sonuna kadar ulaşım ücretsiz
Güvenlik görevlileri cinayeti önledi... Hastanede eski eşini öldürecekti
Bakan Albayrak paylaştı: ‘Battık, bittik‘ lobisi yine üzülecek
Sahte bal nasıl anlaşılır? İşte test etmenin yöntemleri

Sahte bal nasıl anlaşılır? İşte test etmenin yöntemleri

28 Ağustos 2020 çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık n

28 Ağustos 2020 çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık ne kadar oldu?

Kendi kazdığı mezara defnedildi

Kendi kazdığı mezara defnedildi

27 Ağustos Perşembe reyting sonuçları listesi yayında!

27 Ağustos Perşembe reyting sonuçları listesi yayında!