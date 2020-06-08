Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7665
  • 7,6608
  • 365.118
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Sağlık çalışanlarına İtalya'dan teşekkür
08 Haziran 2020 Pazartesi 01:51 | Son Güncelleme:

Sağlık çalışanlarına İtalya'dan teşekkür

Sağlık çalışanlarına İtalya'dan teşekkür

İstanbul İtalya Başkonsolosluğu, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği, Özel İtalyan Lisesi ve İtalyan şirketleri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık personeline teşekkür yemeği verdi.

İtalyan şefi Carlo Bernardini ve Claudio Chinali’nin elinden çıkan özel menü sağlık çalışanlarına dağıtıldı. İtalya’nın İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi “Türk devleti sürecin başından bu yana İtalya’dan dostluk ve yardımlarını esirgemedi” dedi.

Almanya'dan 'Türkiye' açıklaması
Cahit Zarifoğlu'nun cenazesinde dikkat çeken detay! 33 yıl sonra ortaya çıktı
Engin Altan Düzyatan'a benzeyen Ertuğrul Gazi büstü kaldırıldı
Facebook'ta koyu yenilik
'Yürüyen Köşk' iddiasına valilikten yalanlama
İranlı Türk aşıklar Boğaç Han Destanı'nı okudu

İranlı Türk aşıklar Boğaç Han Destanı'nı okudu

Vitamin desteği gerekli mi?

Vitamin desteği gerekli mi?

Yüzyıllık siyahi öfke canlandı

Yüzyıllık siyahi öfke canlandı

Amerika'nın üç yarası

Amerika'nın üç yarası