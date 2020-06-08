Sağlık çalışanlarına İtalya'dan teşekkür

İtalyan şefi Carlo Bernardini ve Claudio Chinali’nin elinden çıkan özel menü sağlık çalışanlarına dağıtıldı. İtalya’nın İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi “Türk devleti sürecin başından bu yana İtalya’dan dostluk ve yardımlarını esirgemedi” dedi.