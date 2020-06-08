08 Haziran 2020 Pazartesi 01:51 | Son Güncelleme:
Sağlık çalışanlarına İtalya'dan teşekkür
İstanbul İtalya Başkonsolosluğu, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği, Özel İtalyan Lisesi ve İtalyan şirketleri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık personeline teşekkür yemeği verdi.
İtalyan şefi Carlo Bernardini ve Claudio Chinali’nin elinden çıkan özel menü sağlık çalışanlarına dağıtıldı. İtalya’nın İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi “Türk devleti sürecin başından bu yana İtalya’dan dostluk ve yardımlarını esirgemedi” dedi.