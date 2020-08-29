Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3345
  • 8,7048
  • 463.314
  • 1100.55
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Sağlık çalışanları yıl sonuna kadar Marmaray, Başkentray ve İZBAN'dan ücretsiz yararlanacak
29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:20 | Son Güncelleme:

Sağlık çalışanları yıl sonuna kadar Marmaray, Başkentray ve İZBAN'dan ücretsiz yararlanacak

Sağlık çalışanları yıl sonuna kadar Marmaray, Başkentray ve İZBAN'dan ücretsiz yararlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sağlık çalışanlarının Marmaray, Başkentray ve İZBAN'dan 31 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak yararlanmasına ilişkin kararın, 31 Aralık'a uzatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, koronavirüs salgının başlamasının ardından 22 Mart'tan itibaren sağlık çalışanlarına ücretsiz hale getirilen Marmaray, Başkentray ve İZBAN'dan 1 milyon 278 bin sağlık çalışanının ücretsiz olarak yararlandığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye’de kontrolde tutulmasına karşın halen vaka sayılarının günlük bin 400’ü geçtiği anımsatılarak, sağlık çalışanlarının vaka sayılarını düşürmek ve hastaları iyileştirmek amacıyla büyük özveriyle mücadele ettiği vurgulandı. “Sağlık çalışanlarımızın eforunun, gayretinin, özverisinin hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bulunan, TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından işletilen Marmaray ve Başkentray ile TCDD'nin ortağı olduğu İZBAN'dan sağlık çalışanlarının 31 Ağustos 2020 tarihine kadar ücretsiz yararlanmasına ilişkin kararın süresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı."

Bakanlik açıklamasında, sağlık çalışanlarının, İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir'de İZBAN'dan 22 Mart 2020 tarihi itibariyle ücretsiz faydalandığı anımsatılarak, söz konusu tarihten 28 Ağustos’a kadar geçen 5 aylık süreçte toplam 1 milyon 278 bin sağlık çalışanının Marmaray, Başkentray ve İZBAN'ı ücretsiz olarak kullandığı bilgisi yer aldı.

İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategoride aranan PKK'lı terörist Vedat Demir, örgütten kaçtı
Son dakika haberi... İstanbul'da düğünlere kısıtlama getirildi
Bomba gelişme! F.Bahçe, takas formülüyle Visca'yı bitiriyor
BAE'den YPG/PKK'ya istihbarat desteği
Türk Telekom internet hızını iki katına çıkarıyor
Yunan F-16'larını Navtex bölgesinden uzaklaştırıldı

Yunan F-16'larını Navtex bölgesinden uzaklaştırıldı

Eşek arısı kovanının içinden bakın en ç

Eşek arısı kovanının içinden bakın en çıktı

Türk Kızılay kan bağışı için Ayasofya-i Kebi

Türk Kızılay kan bağışı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde stant kurdu

Haftanın fotoğrafları (21-28 Ağustos 2020)

Haftanın fotoğrafları (21-28 Ağustos 2020)