Sağlık Bilimleri Üniversitesi kadro ilanı: Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim elemanı alımı şartları neler?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim elemanı alımı yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi kadro ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, üniversiteye bağlı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'daki sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile rektörlüğe çeşitli unvanlarda 407 öğretim elemanı alımı yapılacak.

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BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi

Başvuruları Sınav Takvimi

İlan Yayım Tarihi : 15.12.2020

Ön Değerlendirme Sonucu Açıklanma Tarihi : 05.01.2021

Başvuru Başlangıç Tarihi : 15.12.2020

Giriş Sınavı Tarihi : 08.01.2021

Son Başvuru Tarihi : 29.12.2020

Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 13.01.2021

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : http://www.sbu.edu.tr/

ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI ŞARTLARI NELER?

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği başvuru formunu, özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik belgesi ile başvuru formunda istenen diğer belgelere bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği (USB) ekleyerek hazırladıkları dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvuru formunu, özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgesi ile başvuru formunda istenen diğer belgelere bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (USB) ekleyerek hazırladıkları dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; diğer kadrolar için ilgili Fakültelere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az, tezli yüksek lisans derecesine sahip olması gerekir. Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi kadroları yabancı dil şartından muaftır. Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili birime başvuru formunda istenen belgeler ile şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.