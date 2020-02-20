Sağlık Bakanlığı psikolog alımı yapılıyor! Psikolog alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

Sağlık Bakanlığı psikolog alımı yapılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılıyor. Bakanlık tarafından alım yapılan pozisyonlardan biri de psikolog oluyor. Çeşitli sağlık kurumlarında çalıştırılmak üzee 119 psikolog alımı gerçekleştiriliyor. 14 Şubat'ta başlayan tercihler bugün sona eriyor. Başvurularını tamamlayan adaylar "Sağlık Bakanlığı psikolog alımı sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Alım ile ilgili merak edilenler haberimizde..

PSİKOLOG ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

663 SAYILI KHK'NIN 45/A MADDESİ UYARINCA ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI arasında yer alıyor. Lisans mezunları psikolog alımına başvurabiliyor. Sağlık Bakanlığı psikolog alımı yapan kurumlar ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda Tablo 3'te yer alıyor.

PSİKOLOF ALIMI YAPILACAK KURUMLAR İÇİN TIKLAYIN



PSİKOLOG ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sağlık Bakanlığı psikolog alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.