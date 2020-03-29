Sağlık Bakanlığı alımı başvurusu nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı yoğun ilgi görüyor. Bakanlık toplamda 32 bin sürekli işçi alımı ve sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. 26 Mart'da başlayan başvurular devam ediyor. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzu doğrultusunda tercihlerini yapabiliyor. Alım ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

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TERCİH KILAVUZU YAYINDA

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

26 Mart'da başlayan başvurular devam ediyor. Sağlık Bakanlığı alımı başvurusu 1 Nisan 2020 akşamında sona eriyor. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMALARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bugünlerde sağlık ordumuzu güçlendiriyoruz" diyerek personel alımına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca şunları söyledi:

"Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.

11.000’i Hemşire, 1.600’ü Ebe ve 4.687’si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz.

Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylarımız tercihlerini 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek.

Duyurular için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresini takip ediniz.

Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.

Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesi üzerinden yapılacak.

Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."