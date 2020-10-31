Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda sağlıkçılarla ilgili müjdeyi de paylaştı. Bakan Koca, 12 bin sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 12 bin sağlık personeli alım şartları nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular 27 Ekim'de başladı ve 2 Kasım Pazartesi günü sona erecek.

Başvurular, kura takvimine göre Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. Adaylar en fazla 10 tercih yapabilecek

12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIM ŞARTLARI NEDİR?

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 02 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 18:00'e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında (http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/) başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun'un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Bakanlığımız dışındaki kurumlara yerleşen emekli (tabip ve uzman tabiplerin) atamaları gerçekleştirilmeyecektir.

8) Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır..

KURALAR NE ZAMAN?

Kura tarihi ise 20 Kasım Cuma günü olarak açıklandı. Kura yeri ve saati Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinden ayrıca ilan edilecek.

Atama işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.