Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı atama kılavuzu yayında mı?
Sağlık Bakanlığı personel alımları her dönemde yoğun ilgi görüyor. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN konu ile ilgili müjdeyi verdi. Aygün açıklamasında, bu hafta kılavuzun yayınlanacağını, başvuruların ise 14 Şubat ve 20 Şubat tarihleri aralığında alınacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı personel alımları ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı atama kılavuzu yayında mı? ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN konu ile ilgili müjdeyi verdi. Aygün açıklamasında, bu hafta kılavuzun yayınlanacağını, başvuruların ise 14 Şubat ve 20 Şubat tarihleri aralığında alınacağını duyurdu.
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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK!
Prof.Dr.Halis AYGÜN konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Değerli adaylarımız, #HalisAygünSağlıkçıBekliyor dediniz biz de çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu hafta kılavuzu yayınlayacağız. 14-20 Şubat tarihleri arasında başvurularınızı yapabilirsiniz. Şimdiden tüm sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim” dedi.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KILAVUZU YAYINDA MI?
Atama kılavuzu henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.