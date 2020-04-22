Sağlık Bakanlığı kura çekilişi saat kaçta, canlı nereden izlenir? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı?

2020 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Tabip ve Uzman Tabip alımı için yapılıyor. Sağlık Bakanlığı 92. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası bugün yapılacak. Münhal kadrolar için tercih başvuruları 17-20 Nisan tarihleri arasında alındı. Heyecanla beklenen atama kurası bugün çekiliyor. Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ile ilgili bilgiler haberimiz içerisinde yer alıyor.

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SAĞLIK BAKANLIĞI SONUÇ EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SAAT KAÇTA?

Kura çekilişi 22.04.2020 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır.

KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2020 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Tabip ve Uzman Tabip alımı kura sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

KURAYA KİMLER KATILABİLİR?

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler kuraya başvurabileceklerdir.