Sağlık Bakanlığı KPSS 7 tercih kılavuzu yayınlandı! Sağlık Bakanlığı Personel alımı yapıyor!

Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşmeli pozisyonlara personel alımı yapılıyor. Binlerce sağlık çalışanının merakla beklediği ÖSYM KPSS 7 tercih kılavuzu yayınlandı. Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı yapacağını duyurmuş ve sağlık çalışanlarını heyecanlandırmıştı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Sağlık Bakanlığı KPSS 7 tercih kılavuzunun yayınlandığını duyurdu. Adaylar 13-19 Aralık tarihleri arasında 'ais.ösym.gov.tr' adresi üzerinden tercihlerini yapabilecekler. İşte ÖSYM KPSS 7 tercih kılavuzu

KPSS 7 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.



Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.



Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.