Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları açıklandı mı? PBS Sağlık Bakanlığı atama sonuçları

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı atama sonuçları için heyecan giderek artıyor. Başvuru işlemlerini yapan adaylar heyecanla sonuçlarını beklemeye başladılar. Sağlık Bakanlığı atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre 2019 yılı eylül dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. İşte konu ile ilgili merak edilenler…

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sağlık Bakanlığı iller arası kura çekimi 4 Ekim’de saat 10:00’da Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda noter huzurunda yapılacak.

Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.

Başvurular; belirtilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapıldı. En fazla on (10) tercih gerçekleştirildi.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.09.2019 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.

Kuraya başvuran personelin hizmet puanlarına itirazları PBS üzerinden alınacaktır.

Alınan itirazlar değerlendirilerek PBS üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.

KURA TAKVİMİ