Sağlık Bakanlığı hemşire, ebe alımı 2019 ne zaman? Sağlık Bakanlığı hemşire ve alımı şartları nedir?

Sağlık Bakanlığı hemşire alımı 2019 yılında da merak edilen konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı hemşire ve alımı şartları nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdasının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığını duyurdu. Bakan Koca bu alımların hangi branşlarda olacağına da açıklamasında yer verdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE VE EBE ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdasının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığını duyurdu.

Bakan Koca, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.

ALIMLAR HANGİ BRANŞLARDA OLACAK?

Koca, şunları kaydetti: "7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız.

Duyurular, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebilir. Atamaların sağlık camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Henüz başvuru şartları açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinden güncel açıklamara ulaşabilirsiniz.