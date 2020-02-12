Sağlık Bakanlığı hemşire alımı yapıyor! Hemşire alımı şartları neler?

Hemşire alımı şartları neler? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Ortaöğretim ve lisans mezunları için açılan kadrolar arasında hemşirelik de yer alıyor. Sağlık Bakanlığı hemşire alımına başvurmak isteyenler şartları araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde..

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.





SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar, tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE ALIMI ŞARTLARI NELER?

2125 nitelik kodu: Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı -

Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı -

Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık

Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.

4605 nitelik kodu: Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarından mezun olmak.