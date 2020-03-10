Sağlık Bakanlığı başasistanlık sınavı 2020 ne zaman? Başasistanlık sınavı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri başasistanlık kadrolarına sınavla atama yapmak üzere; Bakanlığın internet sitesinde duyurusu yapılan başasistanlık yazılı sınavı gerçekleşecek. Sınava katılmak isteyen adaylar başvuru sürecini araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı başasistanlık sınavı 2020 ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınavı Uygulama Kılavuzu haberimiz içerisinde yer alıyor.

BAŞASİSTANLIK SINAVI KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN.

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞASİSTANLIK SINAVI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı başasistanlık sınavı 4 Temmuz 2020 Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10:15'ta başlayacak. Sınav saatinden 15 dakika önce saat 10:00'da bina kapıları kapatılacak ve sonrasında hiçbir aday binaya alınmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞASİSTANLIK SINAVI BAŞVURULARI

Adaylar 04 Mart 2020 - 18 Mart 2020 tarihleri arasında https://basasistanliksinavbasvuru.saglik.gov.tr web adresi üzerinden sınav başvuru bilgilerini kontrol edecektir. Başasistanlık Yazılı Sınavına girme hakkı kesinleşen adaylar, 26 Haziran 2020 saat 17.00’den itibaren sınav gününe kadar aday.ankara.edu.tr web adresinden giriş yapıp, gerekli adımları izleyerek Aday Bilgi Sistemi (ABİS) sistemine üye olacaklar ve sınav gününe kadar aynı sisteme giriş yaparak Sınav Giriş Belgelerini alabileceklerdir

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞASİSTANLIK SINAVI NASIL OLUYOR?

Sınav, 75 dakika sürecek. Adaylar, 5 seçenekli 50 soruya yanıt verecek. Sınav Ankara'da gerçekleşecek.

YAZILI SINAV UZMANLIK DALLARI

1. ACİL TIP

2. AİLE HEKİMLİĞİ

3. ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

4. BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

5. ÇOCUK CERRAHİSİ

6. ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

7. ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

8. DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

9. ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

10. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

11. GENEL CERRAHİ

12. GÖĞÜS CERRAHİSİ

13. GÖĞÜS HASTALIKLARI

14. GÖZ HASTALIKLARI

15. İÇ HASTALIKLARI

16. KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

17. KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

18. KARDİYOLOJİ

19. KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

20. NÖROLOJİ

21. NÜKLEER TIP

22. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

23. PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

24. RADYASYON ONKOLOJİSİ

25. RADYOLOJİ

26. RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

27. TIBBİ BİYOKİMYA

28. TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

29. TIBBİ PATOLOJİ

30. ÜROLOJİ