Sağlık Bakanlığı atama taban puanları belli oldu! İşte Sağlık Bakanlığı tavan ve taban puanları
Sağlık Bakanlığı atama taban puanları belli oldu. KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığ tercih işlemleri 7 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ise bugün itibari ile erişime açıldı. KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar ile birlikte Sağlık Bakanlığı atama taban puanları da belli oldu. İşte Sağlık Bakanlığı tavan ve taban puanları..
Sağlık Bakanlığı atama taban puanları belli oldu. Sağlık Bakanlığı atama sonuçları heyecanla bekleniyordu. KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor. Sonuçlar açıklanması ile birlikte Sağlık Bakanlığı atama tavan ve taban puanları da belli oldu. İşte Sağlık Bakanlığı atama taban puanları..
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SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
Yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edildikten sonra, adayların göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenen belgeler ve diğer bilgiler http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet sayfasında duyurulacaktır.
Pozisyonlara yerleşenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecektir.
Sağlık Bakanlığı Taşra (SB-Taşra) teşkilatı sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecektir.