Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı sonuçları geri sayım

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? sorusu başvuru yapan adaylar tarafından merak ediliyor.ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. 12 bin kadrodan 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşuyor. KPSS sağlık personel tercih işlemleri 7 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Şimdi gözler atama sonuçlarında. Peki Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? işte yanıtı..

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) atama takvimine göre, Sağlık Bakanlığı personel atama sonuçlarına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklanınca sitemizde yer alacak.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ SONA ERDİ

KPSS tercih işlemleri 7 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Tercih işlemleri, 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erdi. Tercih işlemleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların, 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yaptı. KPSS tercih kılavuzu 31 Temmuz itibari ile erişime açılmıştı.