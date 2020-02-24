Sağlık Bakanlığı atama başvuruları ne zaman bitiyor? Gözler PBS yeniden atama kurasında

Sağlık Bakanlığı atama başvuruları ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. PBS yeniden atama başvuruları yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Duyurusu yayınlandı. 18 Şubat 2020 tarihinde başlayan başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınıyor. Kura, 12 Mart 2020 Perşembe günü gerçekleşecek. Sağlık Bakanlığı PBS yeniden atama takvimi haberimiz içerisinde yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİDEN ATAMA KURASI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

KURA BAŞVURU İPTALİ NE ZAMAN YAPILIR?

Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 02 Mart 2020 Pazartesi – 09 Mart 2020 Pazartesi saat 18:00’ e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİDEN ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı PBS yeniden atama kurası 12 Mart 2020 Perşembe günü yapılacak. Kura yeri ve saati https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

KURAYA KİMLER BAŞVURAMAZ?

1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabiplerin,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanların,

3) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabiplerinin,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanların,

5) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanların,

6) Sağlık Bakanlığında kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanların, Başvuruları kabul edilmeyecektir.