Sağlık Bakanlığı açıktan atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanır?

Sağlık Bakanlığı açıktan atama kurası yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında katılımcının alınmayacağu kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. Peki, Sağlık Bakanlığı açıktan atama kurası ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Kura çekilişi 21.12.2020 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Atamaya esas evraklar 28 Aralık 2020 Pazartesi saat 18:00'e kadar teslim edilecek.

DUYURU:

2020 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atanma Kurası ve 2020 Yılı 2. Dönem İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atanma Kurasında yerleşenlerden, atanmaları uygun görülüp atama süreci devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ancak 2020 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atanma Kurası ve 2020 Yılı 2. Dönem İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atanma Kurasında kura başvurusu kabul edilip yerleşenlerden ataması sehven yapılmayanların bu kuraya başvuruları kabul edilecektir.