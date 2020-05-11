Sağlık Bakanlığı 93.Dönem kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı kura başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı kura başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 93.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı yayınlandı. İlanda Kuraya katılmak için aranan koşullar ve evrak teslim etme tarih ve saat bilgisi de yer aldı. İşte merak edilen detaylar..

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SAĞLIK BAKANLIĞI 93. DÖNEM KURASI NE ZAMAN?

Tıp fakültelerinden mezun olan doktorlardan tıp diploması ile uzmanlık eğitimini tamamlayan uzman tabiplerden uzmanlık belgesi düzenlenmesi için gerekli evrakları 22/05/2020 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaşıp tescil işlemleri yapılmış olanlar 93. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası’na alınacaklardır.

Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanıp görevine hiç başlamayanlar ile hizmet süresi bitmeden görevinden istifa eden veya müstafi olarak ayrılan tabip ya da uzman tabiplerden 93. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına girmek isteyenler; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 63. ve 97. maddelerinde açıklanan engel halleri bulunmayanlar en geç 22/05/2020 tarihi saat 18:00’e kadar kuraya girmek istediğini belirtir bir dilekçe ile başvurabilirler.

Not: Dilekçeler elden ya da kargo ile 22/05/2020 tarihi saat 18:00’e kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya /ANKARA adresinde olacak şekilde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben gönderilmelidir.