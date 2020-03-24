Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı ne zaman yapılacak? sorusu arama motorunda yoğun olarak aratılmaya başladı. Corona virüs ile mücadele tüm hızıyla devam ederken sağlık çalışanlarının önemi bir kez daha göz önüne geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz” açıklamasında bulundu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler, ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...



SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 32 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Koca yaptığı açıklamada “32 bin personeli de en hızlı şekilde önümüzdeki bir hafta içerisinde almak üzere hızla bir organizasyon içindeyiz. Şu dönemde, başka sektörle ilgili birtakım yaklaşımlar olabilir. Onu Sayın Maliye Bakanımız açıklar” ifadelerine yer verdi. İşte açıklamanın tamamı...

“Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacak”

Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içinde olduklarının altını çizen Koca, şunları söyledi:

"Ek ödeme için Sayın Maliye Bakanlığımızın bugün itibarıyla bu anlamda onayladığı tavandan yani performans uygulaması var. Bu dönem performans uygulamasını devre dışı bırakıyoruz. Tavandan bu performansı vermeyi bugün itibarıyla, Maliye Bakanlığımız onayladı. 32 bin personeli de en hızlı şekilde önümüzdeki bir hafta içerisinde almak üzere hızla bir organizasyon içindeyiz. Şu dönemde, başka sektörle ilgili birtakım yaklaşımlar olabilir. Onu Sayın Maliye Bakanımız açıklar."

"32 bin personelin Sağlık Bakanlığına alımı için hızlı bir organizasyon yapıyoruz"

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemeye ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Ek ödeme için Sayın Maliye Bakanlığımızın bugün itibarıyla bu anlamda onayladığı tavandan yani performans uygulaması var. Bu dönem performans uygulamasını devre dışı bırakıyoruz. Tavandan bu performansı vermeyi bugün itibarıyla, Maliye Bakanlığımız onayladı. 32 bin personeli de en hızlı şekilde önümüzdeki bir hafta içerisinde almak üzere hızla bir organizasyon içindeyiz. Şu dönemde, başka sektörle ilgili birtakım yaklaşımlar olabilir. Onu Sayın Maliye Bakanımız açıklar."