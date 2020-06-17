Sağlık Bakanlığı 250 sürekli işçi alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları neler?

Sağlık Bakanlığı tarafından 250 sürekli işçi alımı gerçekleşiyor. Alıma başvurmak isteyen adaylar, Sağlık Bakanlığı 250 sürekli işçi alımı ne zaman ve şartlar neler? sorusunun yanıtını araştırıyor. Alım için başvurular İŞKUR esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Alım ile ilgili detaylar haberimizde

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SAĞLIK BAKANLIĞI 250 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 17/06/2020 - 21/06/2020 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların öncelikle ilçe düzeyinde (belirlenen ilçeler dahil) karşılanması yoluna gidilecektir. Bu kapsamda;

• T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılacak alımlara sadece, Pendik, Tuzla, Kartal ve Maltepe ilçelerinde ikamet edenler,

• T.C. Sağlık Bakanlığı Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılacak alımlara sadece Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde ikamet edenler,

• T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılacak alımlara sadece, Sancaktepe ilçesinde ikamet edenler,

• T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılacak alımlara sadece, Bakırköy ve Bahçelievler ilçelerinde ikamet edenler, müracaat edebilecektir.

İlçe düzeyinde taleplerin karşılanamaması halinde il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı sağlık kuruluşu) ve bir mesleğe başvuru yapacaktır.

Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.