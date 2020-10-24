Sağlık Bakanlığı 2020 yılı 2. dönem istifa sonrası yeniden (açıktan) atama kurası yapılacak. Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Peki, Sağlık Bakanlığı 2020 yılı 2. dönem atamaları ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama başvuru tarihleri belli mi?

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SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Adayların yerleştirme işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde ve tercihleri doğrultusunda noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura 13 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek. Kura yeri ve saati internet adresinde duyurulacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular, 22 Ekim 2020 Perşembe– 27 Ekim 2020 Salı Saat 18:00’e kadar PBS üzerinden yapılabilecek.

Kuraya başvuran adaylardan başvurularını iptal ettirmek isteyenler 28.10.2020– 10.11.2020 (saat 18.00’e kadar) tarihleri arasında PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.

ATAMA TAKVİMİ