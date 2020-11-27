Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı tercihleri ne zaman? Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 bin sağlık personeli alımına ilişkin olarak atamaların tercih kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız olarak yapılacağını duyurmuştu. Gözler Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzuna çevrildi. Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı tercihleri ne zaman?

TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımına ilişkin tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tercihlerin alınacağı tarihleri duyurdu.

12 BİN PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Aygün "Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız." açıklamasında bulundu.

12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Bakanlık, 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alınacak.