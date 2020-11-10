Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı KPSS kılavuzu yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı 27 Ekim ve 2 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 12 bin personel alınacağın müjdesini vermişti. En fazla 10 tercih yapana adaylar Sağlık Bakanlığı KPSS kılavuzunun yayınlanmasına bekliyor. Adaylar buna göre tercih ve başvurularını yapabilecek. Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı hakkından henüz bir gelişme yaşanmadı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Koca, ‘Önümüzdeki hafta, muhtemelen kasım ayının ilk haftası içinde ilk planda 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına da çıkacağımızı buradan müjdelemek istiyorum.’ dedi.

Son olarak 27 Ekim ve 2 Kasım tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapıldı. Adaylar en fazla 10 tercih yaptı.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı KPSS kılavuz ÖSYM tarafından yayınlanmadı. Kılavuz yayınlanınca haberimize ekleyeceğiz. KPSS başvuru kılavuzunda başvuru şartları, başvuru tarihleri ve kadro dağılımı yer alacak.

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı branş dağılımı için henüz bir bilgi gelmese de, son başvuru sürecinde en çok ağırlık, ihtiyacın bulunduğu hemşire pozisyonuna verilmişti. Bu alımda da branş dağılımının en üst sırasında hemşire pozisyonunun olması bekleniyor.

18 bin kişilik son alımdaki branş dağılımı şöyleydi;

Biyolog 5 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 20 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 10 (Lisans), Diyetisyen 160 (Lisans), Ebe 1600 (Lisans), Fizyoterapist 200 (Lisans), Hemşire 9373 (Lisans), Hemşire 1627 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20 (Lisans), Odyolog 20 (Lisans), Perfüzyonist 43 (Lisans), Psikolog 125 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 10 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 100 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 75 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 36 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 630 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 54 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 19 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 50 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 108 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 251 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 22 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 392 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 54 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 7 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 564 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 774 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 1400 (Ortaöğretim), Toplam 11686 (Lisans), 3287 (Ön Lisans), 3027 (Ortaöğretim), Genel Toplam (18000).