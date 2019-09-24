Sadece 9 köyde yetiştiriliyor! Tescillendi

Posof ilçesine bağlı 9 köyde yetiştirilen içi de dışı gibi kırmızı olması bakımından büyük ilgi gören elmanın coğrafi işaret tescili alması için Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2017 yılında Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulunuldu. İnceleme süresinin tamamlanmasının ardından içi ve dışı kırmızı olan elma, coğrafi işaret alarak tescillendi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, içi dışı kırmızı elmanın endemik tür olduğunu belirterek, 2017 yılının Kasım ayında Türk Patent Enstitisüne başvuruda bulunduklarını belirtti. Demirci şunları söyledi:

“2017 yılında başlattığımız tescil süreci, 2019 yılının Nisan ayı itibariyle sonuçlandı. Ardahan’ın son coğrafi işaret ürünü ‘İçi dışı kırmızı Posof Elması’ adı altında coğrafi işaret aldı. Endemik bir tür olduğunu biliyorduk fakat bizim bilmemiz yetmiyordu. Bu türün çok yararlı olduğunu, anti oksidan olarak çok önemli olduğunu da laboratuar testleriyle ispatlayınca tescil edilmesi gerektiğini düşündük. Ekonomik olarak da ilimize katkı sunacağına inandığımızdan tescil sürecini başlattık. Şuan itibariyle de hasadı başladı. Posof’un 9 köyünde yetiştiriliyor. Ardahan Üniversitesi ve Avrupa Biriği projesi kapsamında 500 dönüm alanda da fidan dikimi yapıldı. Önümüzdeki yıl bu bahçeden de hasat alınacak."

İçi dışı kırmızı elma yetiştiricisi Şemsettin Özgen ise, “İçi dışı kırmızı olan elma sadece Posof bölgesinde yetişmektedir. Endemik bir türdür. Bunun üretimi şuan itibariyle hobi olarak yapılıyor. İnşallah ilerleyen yıllarda üretimi artacak ve ticari anlamda bölgemize büyük bir katkı sağlayacak. Şuan üretimi az ama ileride üretiminin artacağına inanıyoruz" diye konuştu.

(DHA)