Sabit sermaye yatırımı nedir? Sabit sermaye yatırımı ne oluyor?

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SABİT SERMAYE YATIRIMI NEDİR?

Sabit sermaye yatırımları, yeni mal ve hizmetlerin üretilmesi için gerek duyulan taşınmaz araçların temini için yapılan harcamaları açıklarken başvurulan bir kavramdır.