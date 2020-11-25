Rüzgar 9.6 milyon haneye ‘ışık' oldu

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından dijital ortamda düzenlenen 9. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye’nin rüzgar enerjisi sektöründe 15 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi. Dönmez, bu alanda 80’in üzerinde üretim yapan firma bulunduğunu ifade ederek, bu yıl rüzgar enerjisinde 740 megavat ilave kapasitenin devreye alındığını söyledi. Dönmez, rüzgar enerjisinde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarıyla yerli teknoloji konusunda bir altyapı hamlesi başlattıklarını dile getirdi. Dönmez, Türkiye’nin bu yıl sektörde Avrupa’daki en büyük 5’inci üretici konumuna geldiğine ve üretim kapasitesinin yüzde 80’ini ihraç ettiğine dikkati çekti.

TÜRKİYE AB’DE İLK BEŞE GİRDİ



Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’nin açılış oturumunda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Türkiye’nin rüzgar türbini ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa’da ilk 5 ülke içinde yer aldığını belirterek, “Hem kara hem deniz üstü rüzgar türbin ekipmanlarının üretiminde, yurt içi sanayimizi rekabetçi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz” dedi.