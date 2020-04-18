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  3. Rusya'da ekonomi bakanına kredi vermediler

Rusya'da ekonomi bakanına kredi vermediler

Rusya'da ekonomi bakanına kredi vermediler

Rusya'da koronavirüs önlemleri nedeniyle zor günler geçiren iş dünyasına devlet bankaları musluğu kıstı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, salgın nedeniyle nakit sıkıntısı yaşayan işletmelere 6 ay vadeli faizsiz kredi desteği sözüne rağmen çoğu iş insanı kredi alamamaktan yakınıyor. Son olarak Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov iddiaları araştırmak için kredi başvurusunda bulundu. Bizzat kredi başvurusunda bulunan Bakan Reşetnikov, sonucu Instagram hesabı üzerinden açıkladı: “İki büyük bankayı aradım. Bir tanesinde hükümetin faizsiz kredi kararnamesinin henüz imzalanmadığını söylediler. Diğer bankada ise kredinin ancak Mayıs ayında verilebileceği söylendi.”


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