Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7688
  • 7,6343
  • 366.799
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Rusya uluslarası uçuşları başlatmaya hazırlanıyor
07 Haziran 2020 Pazar 16:54 | Son Güncelleme:

Rusya uluslarası uçuşları başlatmaya hazırlanıyor

Rusya uluslarası uçuşları başlatmaya hazırlanıyor

Rusya'nın 15 Temmuz itibarıyla 15 ülkeye uluslararası uçuşları tekrar başlatmayı planladığı bildirildi.

Rus haber ajansı TASS’ın havacılık sektörü yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Rusya 15 Temmuz’da bazı şehirlerden uluslararası uçuşları tekrar başlatmayı planlıyor.

Uçuşların öncelikle 15 ülkeyle başlayabileceği bilgisine yer verilen haberde, uçuşların hangi ülkelerle başlayacağına yönelik detay paylaşılmadı.

Haberde, Rusya Federal Havacılık Ajansının (Rosaviatsiya) yeni düzenlemeye ilişkin teklifini kısa süre içerisinde Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisine (Rospotrebnadzor) göndereceği belirtildi.

Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında uluslararası uçuşları durdurmuştu.

Trump'tan Ulusal Muhafızlara emir: Geri çekilin
İran o iddiaları yalanlamıştı... Gerçeği açıkladı!
MSB'den son dakika açıklaması! Komandolarımız tarafından yaralı yakalandı
Almanlardan tepki çeken haber! Türkiye'den alıp Portekiz'e verdiler
Karpuzlu trafik magandası yakalandı
UMH güçleri, Sirte'de BAE'ye ait SİHA'yı imha etti

UMH güçleri, Sirte'de BAE'ye ait SİHA'yı imha etti

Yüzyıllık siyahi öfke canlandı

Yüzyıllık siyahi öfke canlandı

Bodrum'da yaban domuzu sürüsü site bahçesine girdi

Bodrum'da yaban domuzu sürüsü site bahçesine girdi

Amerika'nın üç yarası

Amerika'nın üç yarası