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Rusya, Türkiye'den domates ithalatını artırıyor

Rusya, Türkiye'den domates ithalatını artırıyor

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen domateste kotanın 200 bin tona çıkarılmasına yönelik karar tasarısı hazırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada,Türkiye'den ithal edilen domateste kotanın 150 binden 200 bin tona çıkarılmasına yönelik karar tasarısının hazırlandığı bildirildi.

Rusya, Mayıs 2019'da aldığı kararla Türkiye'den ithal edilen domateste kotayı 50 bin tondan 150 bine çıkarmıştı.

Türkiye'den Rusya'ya yapılan domates ihracatı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 186 artarak 86 milyon 53 bin dolara yükselmişti.

(AA)


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