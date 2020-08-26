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  3. Rusya, Türkiye ile helikopter ortaklığı peşinde
26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:27 | Son Güncelleme:

Rusya, Türkiye ile helikopter ortaklığı peşinde

Rusya, Türkiye ile helikopter ortaklığı peşinde

Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Türkiye ile helikopter teknolojileri ve üretiminde işbirliğine açık olduklarını bildirdi.

Moskova’da ‘Armiya-2020’ etkinliğinde konuşan Boginskiy, “Konu pazar durumu ve ürünlerin geleceğiyle ilgili. Bu alanda işbirliğini görüşmeye hazırız. Ekonomik veriler üzerinde kararlar alarak pazar, hacim konularıyla başlamak gerekiyor” dedi. Boginsky, Türk üreticilere geçen yıl da benzer bir çağrıda bulunmuştu.

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