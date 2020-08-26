Rusya, Türkiye ile helikopter ortaklığı peşinde

Moskova’da ‘Armiya-2020’ etkinliğinde konuşan Boginskiy, “Konu pazar durumu ve ürünlerin geleceğiyle ilgili. Bu alanda işbirliğini görüşmeye hazırız. Ekonomik veriler üzerinde kararlar alarak pazar, hacim konularıyla başlamak gerekiyor” dedi. Boginsky, Türk üreticilere geçen yıl da benzer bir çağrıda bulunmuştu.