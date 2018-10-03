'Rusya hükümeti, dolardan vazgeçme planı hazırlıyor'

The Bell'in haberine göre Rus VTB Bankası CEO'su Andrey Kostin'in '4 adımda dolardan vazgeçme planını' referans alan Rusya hükümeti, Rus ekonomisindeki dolar bazlı işlemlerin azaltılmasına yönelik bir plan üzerinde çalışıyor.

The Bell'e konuşan kaynaklar, planda dolarla alışverişin yasaklanması ile genel olarak kısıtlayıcı ve yasaklayıcı önlemler öngörülmediğini belirterek, "Bu inisiyatifin amacı, iş dünyası için herhangi bir kayıp yaşamadan tüm para birimlerinde işlem yapabilecekleri bir ortam hazırlamak" ifadelerini kullandı.

Ulusal para birimleriyle ticaret için gerekli imkanların oluşturulmasına odaklanılacağını kaydeden kaynaklar, Rusya'nın ana ticari partnerleri olan AB ve Çin ile euro ve yuan, Avrasya Ekonomik Birliği dahilindeyse ruble üzerinden alışverişe geçme amacının güdüldüğünü vurguladı.

'DOLARI TAMAMEN KISITLAMA PLANI YAPILMIYOR'

Rusya hükümetinin basın sözcülüğü, Rus ekonomisindeki dolar bazlı işlemleri tamamen kısıtlama planı yapılmadığını açıkladı.

Rus ekonomisinin dolara bağımlılığını azaltmak için çalışma yürütüldüğü kaydeden hükümet sözcülüğü, bu yöndeki çalışmanın herhangi bir kişisel inisiyatifle ilgili olmadığını, bunun hükümetin stratejik hedefi olduğunu vurguladı.

ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle son dönemde ciddi olarak ele alınan ulusal para birimleriyle ticaret konusunu değerlendiren Andrey Kostin, Washington'un mevcut tutumunun devamı halinde ulusal para birimlerine geçişin kaçınılmaz olacağını vurgulamış ve bu kapsamda 4 adımlı bir plan önermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kostin'in planını desteklediği açıklanmıştı.

(Sputnik)