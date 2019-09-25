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  3. Rusya Devlet Bankası Başkanı'ndan IMF'ye alaycı sözler

Rusya Devlet Bankası Başkanı'ndan IMF'ye alaycı sözler

Rusya Devlet Bankası Başkanı'ndan IMF'ye alaycı sözler

Rusya'nın en büyük devlet bankası Sberbank Başkanı Herman Gref, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) bitik bir kuruluş olduğunu söyleyerek, 'Kendilerini ifade etme yeteneğine sahip değiller. Kendi kendilerine reformlar üretebiliyorlar. Bence IMF kesinlikle bitik bir kuruluş' dedi.

Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Organizasyonu (INTOSAI), 72. toplantısını Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştiriyor. 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen toplantılara ülkelerin önemli finans uzmanları ve devletlerin önemli diplomatları katılıyor. Gerçekleşen toplantıda konuşma yapan Sberbank Başkanı Herman Gref, Uluslararası Para Fonu IMF ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. IMF’nin politikalarını eleştiren Gref, “IMF hakkında çok şey söylemek istemiyorum. Zaten bitik durumdalar. Kendilerini ifade etme yeteneğine sahip değiller. Kendi kendilerine reformlar üretebiliyorlar. Bence IMF kesinlikle bitik bir kuruluş” ifadelerini kullandı.

İHA

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