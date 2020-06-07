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  3. Ruslar rotayı Antalya'ya çevirdi! Güvenli düğünün adresi belli oldu
07 Haziran 2020 Pazar 11:28 | Son Güncelleme:

Ruslar rotayı Antalya'ya çevirdi! Güvenli düğünün adresi belli oldu

Ruslar rotayı Antalya'ya çevirdi! Güvenli düğünün adresi belli oldu

Antalya'da, lüks oteller verdikleri tatil hizmetinin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen düğünlerini yapmak isteyen Rus çiftlerin de ilgisini çekiyor.

Geçen yıl 15 milyon 644 bin 108 yabancı turistin ağırlandığı turizmin başkenti Antalya'da, Kovid-19 salgınına yönelik normalleşme sürecinin başlamasıyla iç pazardaki turizm hareketliliği artıyor.

Özellikle son yıllarda 3 gün 3 gece süren, binlerce davetlinin katıldığı, tırlarla baharat ve uçaklarla aşçıların taşındığı milyon dolarlık Hint düğünlerinin gözdesi haline gelen Antalya'ya, Rus çiftler de tatilin yanı sıra düğün için de ilgi gösteriyor.

İzole bir düğün yapmak isteyen çiftler, otellerle irtibat kurmaya başladı.

Belek Turizm Merkezinde lüks bir otelin üç villasını kiralayan Rus çift, Kovid-19 nedeniyle ülkelerinde yapamadıkları düğünü ağustosta Antalya'da gerçekleştirmeyi planlıyor.

Rus çiftin düğünü için çalışma başlatan otel yönetimi, tesisin farklı bölümlerinde prodüksiyon çekimlerini tamamladı.

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