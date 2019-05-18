Ruslar Akdeniz'e döndü bu yaz sıra Almanlarda

Şenay BÜYÜKKÖŞDERE

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı (AKTOB) ve Concorde Hotels&Resorts Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Yağcı, yılın ilk 4 ayında Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısında yüzde 25 artış olduğunu hatırlatarak, “Sezon böyle devam ederse yılı yüzde 15 – 20 büyümeyle tamamlayıp, turist sayısında yeni bir rekor kırarız” dedi. Antalya’nın bu büyümeye önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Yağcı, “Bu yıl Antalya’da 16 milyon turist ağırlamayı hedefliyoruz. Antalya bölgesi geçen yıl Rus turist açısından neredeyse doyum noktasına ulaştı. 2018’de 4 milyon 800 bin olan Rus turist sayısını bu yıl yüzde 5-10 artırırız. Asıl büyük artışı ise Avrupalı turistlerde hedefliyoruz” dedi. Yağcı, özellikle de Alman turistlerin tekrar Türkiye sahillerine dönmesini beklediklerini ifade ederek, “Geçen yıl 2.5 milyon civarında gerçekleşen Alman turist sayısının bu yıl 3 milyona çıkmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Concorde Bodrum'a gidiyor

Concorde otellerini bünyesinde barındıran Zafer Grup, inşaat ve enerji sektörlerinde de faaliyet gösteriyor. Geçen yıl 120 milyon dolar yatırımla Concorde markasını KKTC'ye de taşıyan grubun, Bodrum'da da otel projesi bulunuyor. Papua Yeni Gine, New York ve Polonya’da şantiyeleri olduğunu söyleyen Zafer İnşaat Başkan Yardımcısı İbrahim Seyfittinoğlu, “Yurtdışında kazanıp, Türkiye’ye yatırıyoruz" dedi.