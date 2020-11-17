Rus gazında fiyat düşüyor

Türkiye’nin Karadeniz’de Fatih Sondaj Gemisi’yle yaptığı gaz keşfi sonrası Rus şirketi Gazprom Export, Türkiye’ye satışta ilk defa Elektronik Satış Platformu (ESP) üzerinden spot boru gazı için ihale düzenledi. İhale sonucunda Rusya ilk kez Türkiye’ye spot fiyatlarla ve piyasa koşullarında doğal gaz satacak. İhale kapsamında tahsis edilen 700 bin metreküplük gaz aralıkta Malkoçlar-Strandhza giriş noktasından temin edilecek. Rusya’nın spot fiyatlarla Türkiye’ye doğalgaz satmasında Türkiye’nin LNG ithalatını artırması ve kaynak çeşitliliği sağlaması da etken oldu.

İTHALATIMIZ DÜŞÜYOR



Türkiye’nin bu süreçte Rusya’dan ithal ettiği gaz miktarı yüzde 41.5 düştü. Bu arada bu yılın başından itibaren her ay spot boru gazı ithalatı için talep çağrıları ilan eden EPDK de aralıkta Malkoçlar giriş noktasından temin edilmek üzere spot boru gazı ithalatı için talep çağrısını duyurdu. İhaleye katılmak isteyenler, 19 Kasım’a kadar başvuracak.

EPDK: ÖNEMLİ BİR SİNYAL OLDU



EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Rusya’nın Türkiye’yi Elektronik Satış Platformu’na (ESP) dahil etmesinin ülkenin bölgedeki rolü açısından önem taşıdığını belirtti. “Bu gelişme, Türkiye’nin bölgesel ticaret merkezi olma hedefinin gerçekleşme yolunda hızla ilerlediğinin önemli bir sinyalidir” diyen Yılmaz, satıcı uzun dönemli kontratların yeniden müzakere edilmesi sürecinde bu hamlelerin çok önemli olduğunu belirtti.

AKKUYU’NUN 3’ÜNCÜ AŞAMASI İÇİN LİSANS



Türkiye ile Rusya arasında yürütülen 20 milyar dolarlık Akkuyu Nükleer Santral Projesi, üçüncü aşamaya geçti. Nükleer Düzenleme Kurumu, birinci ve ikincinin ardından 5 milyar dolarlık yatırım öngörülen bin 200 megavatlık üçüncü ünitenin de inşaat lisansının verilmesini kararlaştırdı. 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıldönümü olan 2023’te devreye alınacak.