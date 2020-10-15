15 Ekim 2020 Perşembe 13:27 | Son Güncelleme:
RTÜK: Spotify, yasal süre içerisinde müracaatını yapmıştır
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Spotify ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, "Yasal süre içerisinde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıkları başlamıştır" ifadesine yer verdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Spotify ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, "Yasal süre içerisinde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıkları başlamıştır" ifadesine yer verdi.