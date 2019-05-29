Romanyalı yazılım devi Türkiye'den şirket alıyor

Özgül Öztürk

Bilgisayar başındaki tekrarlanan işleri robotlara yaptırarak yüzde 90’a varan oranlarda verimlilik sağlayan Romanyalı Uipath, 8 ay önce girdiği Türkiye pazarında hızlı bir büyüme performansı yakaladı. Bir yıldan kısa bir sürede Türkiye’deki 50 firmayı robot yazılım platformuyla donatan firma, bu başarısı nedeniyle Türkiye Genel Müdürü Tansu Yeğen’i 30 ülkenin başına getirdi. UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, 7 milyar dolarlık büyüklüğe sahip UiPath’in, önümüzdeki dönemde Türkiye’de bir startup’ı satın almak için görüşmeler yaptığını söyledi.

3.3 TRİLYONLUK PAZAR

2021 yılına kadar robotik yazılım pazarının 3.3 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağını belirten. Yeğen şunları kaydetti: “Bu süreçte robot yazılımlar ve yapay zekaya ayak uyduramayan şirketler ve ülkeler bir alt tür olarak kalacak. Bizim makine öğrenimi dediğimiz alanı iyi bilmemiz lazım. Türkiye coğrafi konumuyla bizim için çok önemli bir pazar. UiPath, Türkiye’yi birkaç ay önce 30 ülkenin merkezi haline getirdi. Ülkemizde şu anda 60 civarında yapay zeka üzerine çalışan girişim var. Bunlar içinden başarılı olan biriyle satın alma veya ortaklık için görüşüyoruz. Ayrıca yakın zamanda benim sorumlu olduğum bölgeden de bir firmayı satın aldığımızı duyuracağız.”

3 günlük işi 10 dakikada tamamlıyor

UiPath’in 10 yıllık çalışmayla geliştirdiği, robotik yazılım platformu, bilgisayar görüsü özelliğiyle aynı insan gibi ekranda ne yazdığını okuyor, mesaj atıyor, talimat veriyor ve bilgileri toparlıyor. Program bu yönüyle ofis çalışanlarının yükünü yüzde 50 azaltıp, iş verimliliğini yüzde 90’a varan oranlarda artırıyor. Örneğin bir üniversitede 4 bin öğretmenin SGK başvuruları daha önce günler sürerken, bu platformla 15 dakikaya iniyor. Bir bankanın döviz kurunu TL’ye çevirme işlemi 3 günden 10 dakikaya iniyor.

Teknolojiyle birlikte yeni iş tanımları geliyor

Gelişmiş ülkelerde robot yazılım kullanımı yüzde 70’lerdeyken dünya genelinde bu rakam yüzde 18. 100 kişilik bir şirketin bu teknolojileri kullanarak 150 kişilik çıktı elde edebildiğine dikkat çeken Yeğen, “Bu arada robotların devreye girmesiyle çalışanlara da yeni görev tanımları geliyor. Dolayısıyla teknoloji iş gücü piyasasını sil baştan değiştirecek. İnsanların da becerilerini buna göre yenilemesi lazım” diye konuştu.

Osmanlı kültürüyle fintechler kalkınıyor

Lonca Girişimcilik Merkezi, Türk fintechlerin gelişmesi ve yurtdışına açılmasına ön ayak oluyor.

Teknoloji odaklı iş fikirlerinin ülke ekonomisine kazandırılması için Kuveyt Türk tarafından 2017’de kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, verdiği desteklerle Türk girişimcilerin başarıya ulaşmasında önemli rol oynuyor. Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, Osmanlı ticaret hayatında önemli bir role sahip Lonca teşkilatından yola çıkılarak kurulan merkezde, altı aylık programlarla eğitim ve mentorluk desteğinin yanı sıra girişimcilere çok lokasyonlu kuluçka hizmeti, hibe ve Ar-Ge desteği sağladıklarını söyledi. Lonca’da erken aşamada iyi fikri olan FinTech’leri seçip, bankalarıyla iş birliği yaptıklarını belirten Yılmaz, Lonca’nın ilk üç döneminde 26 girişimcimizi mezun ettik, şu anda 11 girişimcimizle dördüncü dönem eğitimlerimiz devam ediyor” dedi.

7 MİLYON TL YATIRACAK

2015'te Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu kurduklarını hatırlatan Yılmaz, bu fonla bugüne kadar 8 girişime 7 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapılması kararı alındığını söyledi.



